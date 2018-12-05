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Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Kilis’te karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.

Kilis'te karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.A. (63) ile torunu T.E.A.'ya (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, vatandaşlar sürekli aynı yerde kaza olduğunu, üst geçit veya sinyalizasyon kurulmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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