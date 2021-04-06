Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Pandemi Psikolojisi ve Bilinçli İlaç Kullanımı” başlıklı söyleşi Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman'ın yönlendiriciliği ve Kilis Devlet Hastanesi Uzman Dr. Musa Şahpolat'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Söyleşinin başında reçetesiz ilaç kullanmanın zararlarına değinen Şahpolat, bitki çaylarının uykusuzluğa iyi geldiği inancının kesin olmadığını, komşudan, çevreden, rivayete dayanarak ilaç kullanmanın yanlış olduğunu dile getirdi. Tedavilerin bireysel olduğunu, ilaç kullanımının ve tedavilerin doktor tavsiyesi doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı. Şahpolat, Son zamanlarda popüler bazı televizyon dizilerinin psikolojik desteğin önemini artırması ve bazı ön yargıların kaldırılması noktasında bilinç oluşturduğu ifade edildi.

Pandemi sürecinde öğrencilerde uyku düzensizliğinin arttığını ve öğrencilerin bu duruma karşı bireysel çözümler ürettiklerini gözlemleyen Şahpolat, hastaneye sadece bulaş yüzünden korkup gitmemenin yanlış olduğunu söyledi. Bilgisayar başında aşırı ders çalışmanın olumsuz yanlarının da ele alındığı söyleşi, meditasyon, nefes egzersizleri, ev içinde yapılabilecek bazı uygulamaların sıralanması ve soru-cevap bölümünün ardından teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.