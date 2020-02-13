Rektör Karacoşkun GAÜN'deki Rektörler zirvesine katıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep'te rektörler toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonu ile Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılacak on üniversitenin rektörü, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başkanlığında bir araya geldi.

GAÜN Senato Salonundaki toplantıya, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer paydaş üniversiteleri temsilen rektör yardımcıları katıldı.

Toplantıda kamu ve özel sektörden birçok kuruluşun katılacağı kariyer fuarında öğrencilere yeni iş fırsatlarının sunulması, yetişmiş insan gücü kaynaklarının daha verimli kullanılması ve fuara katılacak öğrenciler ile sektör temsilcilerinin buluşturulması yönündeki hedefler konuşuldu.