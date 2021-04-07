Traktör devrildi: 1 ölü

Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Çınar Köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Çınar Köyünde 41 yaşındaki Sevran Ercan yönetimindeki 79 AJ 562 plakalı traktör engebeli arazide devrildi. Devrilen traktör sürücüsü Sevran Ercan ağır yaralandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.