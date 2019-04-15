ATÜB ile Belarus Kırıkkale'de traktör fabrikası kurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale'de Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko ile birlikte Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) ile Belarus tarafından kurulan traktör fabrikasında incelemelerde bulundu.

Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) ile Belarus tarafından Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan traktör fabrikasında Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko ile birlikte incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli; fabrika yatırım maliyetinin 10 milyon dolar safhalarda olduğunu ve yüzlerce kişinin çalışacağını söyledi.

Keskin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Traktör Fabrikası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Bildiğiniz üzere hem Türkiye'nin hem de Belarus'un karşılıklı iki ülkede yatırımları var. Türkiye'de Belarus'taki en büyük yatırımcı. Bu anlamda karşılıklı yatırımları da birlikte izleme ve ticaretimizi arttırma kararı aldık. Ticaretimiz 2014-2015 yıllarında bir düşüş trendine girse de 2016'dan itibaren 2 ülkenin liderlerinin yakın yaklaşımları sayesinde ticaretimiz arttı. Ticaretimizin yanında yatırımlarda arttı” dedi.

Belarus ve Azerbaycan ortaklığıyla yapıldığını belirten Pakdemirli, “Fabrikada hem de bakanlığın ilgi alanına giren traktör fabrikasında traktör montaj hattı ile beraber Başbakan Yardımcım ile Karma Ekonomi Eş Başkanımızı birlikte ziyaret ettik. Bu tabii ki geleceğe yönelik 2 ülkenin yapacağı yatırımlarla ilgili çok umut verici. Bu anlamda da karşılıklı yatırımları izlemeye devam edeceğiz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin artması ve ekonomik faaliyetlerin artması konusunda gerekli aksiyonları birlikte almaya karar verdik. Yarın da 2 Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki toplantılarda ikili görüşmelerde birlikte olacağız. Bu faaliyetleri nasıl arttırırız bunlara bakıyor olacağız" diye konuştu.

“Yatırımın miktarı 10 milyon dolar safhalarında”

Pakdemirli şunları söyledi:

“İki millet, tek devlet, tek millet diyoruz. Azerbaycan'dan da bu işin içerisinde bir parçası olması bizim için son derece çok önemli. Bu ve bunun gibi yatırımları yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz. Biz burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerekse diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı da sağlarız. Yatırım miktarı 10 milyon dolar safhalarında. Büyük katkı olacak istihdama yüzlerce kişi çalışıyor olacak. Belki bin kişiye yakın en son haliyle insan çalışıyor olacak burada. Bu anlamda da Kırıkkale halkına ve bölge halkına istihdama son derece katkı verici bir konum olacak.”

Fabrikada 2 model traktör üretileceğini ifade eden Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko ise, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda burada ortak üretim kurulmuş olan fabrikada iki model kurulmuş olan traktör fabrikasının iki model üretimi yapılacak bunlar geçekten dünyada çok iyi test edilmiş ve çok iyi üretilmiş modeller. 120 ile 200 beygir gücünde motorların kullanıldığı bir modeller olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde servislerinde açılması gerektiğini kaydeden lyashenko, “Sayın Başkanımızın da söylediği gibi ilk aşama da sadece montaj düşünülüyor ama 2 yıl içerisinde burada yüzde 30 üretimin yerleştirilmesi planlanıyor. Buda tabii ki zamanla 2 yıl sonra özellikle ciddi bir iş gücünü oluşturacağını ve yeni iş imkanları oluşturacağını söylemek istiyoruz. Şanda şu aşamada özellikle Türk işçilerin uzmanları bu traktör üretimi için gerekli eğitimler yapılıyor ve zamanla burada çok güzel bir üretim genişletilmiş bir üretim olacak. Şunu da söylemek istiyorum yedek parça konusunda Türkiye çok güçlü onun için çok rahat bir şekilde yerleştirilme yapılacak. Ayrıca şu anda bu traktörlerin fiyatları 10 bin dolar daha üşün normal piyasa fiyatlarından bu da tabii ki çok güzel bir haber olacak. Burada tabii ki benim Türk üreticilerine ve buradaki fabrikaya tavsiyem mutlaka Türkiye'nin pek çok noktasında servis ve bakım noktaları bulunsun çünkü tüketicinin buna çok ihtiyacı oluyor. Tabii ki bunlar tüm yatırımlar karşılıklı olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yarın ki konuşmamda Türk iş adamalarını otomotiv yan sanayi ve boya üreticileri başta olmak üzere Türk yatırımcılarını Balerus'a davet edeceğim” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrasında Pakan Pakdemirli ile Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko traktöre binerek test sürüşü yaptı.

Kurulan fabrikada traktör, kule vinç ve ağır tonajlı hidrolik pres üretimi yapılacak. 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika da yılda bin 200 traktör üretimi kapasitesine sahip.