Başkan Saygılı: "Kurban Bayramı'nda küslüklerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın hazzını hep birlikte yaşayalım"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bu Kurban Bayramı'nda da küslüklerimizi, kızgınlıklarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın, bir olmanın hazzını hep birlikte yaşayalım" diyerek vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, arefe gününde çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Saygılı, bir süre sohbet ettiği vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Saygılı, "Bugün Kırıkkale'mizin her köşesinde tatlı bir Kurban Bayramı telaşı var. Bayram alışverişi de olan vatandaşlarımızla, esnafımızla şimdiden bayramlaşıp, sohbet edip hayırlı işler diledik. Rabbim sağlıklı, huzurlu bir şekilde nice bayramlara ulaşmayı bizlere nasip etsin" dedi.

Saygılı, milletin en güzel hasletlerinden olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunun ortaya konulduğu bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Saygılı, "Huzur, güven şehri ilimizde sevinç, keder ve mutluluklarımızı hep birlikte paylaşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da küslüklerimizi, kızgınlıklarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın, bir olmanın hazzını hep birlikte yaşayalım. Sevgili hemşerilerim, bilindiği gibi son yıllarımıza bayramlara korona virüs salgını gölgesinde buruk girdik. Bu yıl ise alınan kararlar, önlemler ve vatandaşlarımızın hassasiyetiyle salgın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kendi sağlığımız kadar sevdiğimizin sağlıklarını korumak için tedbirlere riayet etmeyi unutmayalım" dedi.

Saygılı, "Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize, Kırıkkale'mize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, bu vesile ile sevgili Kırıkkaleli hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadesini kullandı.