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Başkan Türkyılmaz vatandaşlara civciv dağıttı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla MHP’den seçilen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşlara 5 bin adet civciv dağıttı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla MHP'den seçilen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşlara 5 bin adet civciv dağıttı.



Yahşihan ilçesinde seçildiği günden itibaren ilçe halkıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşlara bu kez civciv dağıttı. Başkan Türkyılmaz'ın elinden civciv alabilmek için vatandaşlar izdiham oluşturdu. 7'den 70'e vatandaşların ayağına giden Başkan Türkyılmaz, “Hem köylerde kümes hayvancılığını yaygınlaştırmak amacıyla hem de çiftçilerimizden gelen talepler üzerine kanatlı kümes hayvanı dağıtımını gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte Yahşihan için önemli çalışmalara imza atacağız. Yahşihan'da herkes mutlu olacak ve yaptığımız çalışmalarla ilçemiz daha da gelişecek ve büyüyecek. İlçemizde yapacağımız bütün çalışmalar halkımızın yararına yönelik olacaktır.” dedi.

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