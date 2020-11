Kırıkkale'de 20.00'da işyerleri kapandı: Salgın Denetim Uzmanları tek tek kontrol etti

00 itibariyle kapatıldı. Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Uzmanları, uygulamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren işletmelerde denetim yaptı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birbiri sıra yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu noktada, getirilen yeni tedbirler kamuoyuna duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kafe, pastane, lokanta ve restoran gibi yeme-içme yerlerinin yeni çalışma saatleri duyuruldu ve paket servis dönemi başladı.

Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Uzmanları tarafından kısıtlamanın başladığı saat 20.00'yi gösterdiğinde kentteki işletmeler denetlendi ve işletme sahiplerine de kurallarla ilgili bilgiler verildi. İş yerlerinde masa ve sandalyelerini toplayan işletme sahipleri, paket servis uygulaması için de hazırlıklarını yaptı. Denetimler boyunca kent genelinde kısıtlamalara uyulduğu gözlendi.

"Allah herkese yardımcı olsun"

Alınan karara saygı duyduklarını belirten kafe işletmecisi Metin Karakuş, “Bu sektörde birçok insan mağdur olacak. Her mekânda 10-15 tane insan çalışıyor. Müesseselerin kendine göre elektriği, suyu, doğalgazı ve kiraları var. Allah herkese yardımcı olsun. Arkadaşlar görevlerini yaptı. Bize her gün ikazda bulunuyorlar. Kendilerine gösterdikleri iyi niyet için teşekkür ediyorum” dedi.

"Bir an önce bitmesini diliyorum"

Salgının bir an önce bitmesini istediğini dile getiren kafe işletmecisi Müzeyyen Akkeçeci, “Hepimizin rahatlığı için ferağı için huzurumuz için sağlığımız için bir an önce bitmesini diliyorum. İnşallah vatandaşlar da uyar bir an önce biter. Telefonla isterlerse köfte paketimiz var. Normalde çay falan yapmayacağız, kapalıyız” diye konuştu.

"Teşekkür ediyorum devletimize böyle önlem aldığı için"

Zorlu bir süreç atlattıklarını ifade eden kafe işletmecisi Furkan Karabay, “Herkese kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum devletimize böyle önlem aldığı için. İnsanların sağlığını korumak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunun için de kurallara uymamız gerekiyor. Teşekkür ederim herkese. İnsanların sağlığı için gerekli bir şekilde mevzuata uyarak yapılması gereken bütün önlemleri almayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.