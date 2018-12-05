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Vali Sezer: “Vatandaş bize değil, biz vatandaşın ayağına gideceğiz”

Kırıkkale Valiliği tarafından her ay düzenlenen halk toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Yunus Sezer, “Bundan sonraki toplantılarımızda vatandaşlarımız buralara gelmesinler, biz vatandaşın ayağına gideceğiz.

Bu şekilde daha çok kişiye ulaşacağız” dedi.


Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmek amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantılarının 25'incisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eski Binası Konferans Salonunda yapıldı.


Daha sonra vatandaşlara tek tek söz hakkı vererek, onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Yunus Sezer, kendisine iletilen konular, talep ve isteklerle ilgili çözümler üretmek için ellerinden gelen gayreti bütün kurumlarımızla birlikte göstereceklerini belirtti.


Toplantıya Vali Yunus Sezer'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Emin Alıcı, kamu kurum ve kuruluşların il müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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