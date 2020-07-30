İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GDO ve Yem Hijyeni toplantısı

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, kentte faaliyet gösteren çiftlikler, yem fabrikaları ve yem ticareti yapan aracı firmalara GDO tabloları ve Yem Takip Sistemi kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya "GDO'lu yemler hakkında kısa bilgilendirmesinin ardından, Biyogüvenlik Kanunu ve Biyogüvenlik Kurulu'nun genel tanımlaması , İlgili mevzuat çerçevesinde GDO bildirimlerinin yapılma şekli ve GDO'lu Yemler Hakkında Uygulama Talimatı  konu edildi. Toplantının ikinci bölümünde Yem Kontrol ve Takip Sistemi'nde örnek senaryolar eşliğinde uygulama eğitimi yapıldı. Kontrol Görevlilerinin sıkça rastladığı ve işletmelerin zaman zaman sorduğu soruların yanıtlandığı toplantıya Kırklareli'de faaliyet gösteren birçok işletme katılım gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.