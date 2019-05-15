Kırklareli'de Tarım Organize Sanayi Bölgesi için start verildi

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde Vali Osman Bilgin'in katkılarıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

Kırklareli Valiliği himayesinde fizibilite ve ön hazırlık çalışmaları yapılan "Kırklareli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" için Vali Osman Bilgin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye çapında süt sığırcılığı alanında örnek olması hedeflenen ve Kırklareli'de özellikle aile işletmeleri tarafından yapılan süt sığırcılığı faaliyetlerinin geliştirilmesi için büyük önemi olan proje için kurucu heyet tarafından niyet beyanı ortaya konularak, resmi kuruluş işlemlerine başlama kararı alındı.

Toplantıda konuşan Vali Bilgin, kurulması planlanan Kırklareli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni devletin destekleri ile daha da büyüterek bütün ilçe ve köylerdeki hayvancılık işletmelerinin bu bölgede yer almasını sağlamayı amaçladıklarını ve işletmelerin yüksek standartlarda ve verimlilikte üretim yapan aile işletmelerine dönüştürüleceğini ifade etti.

Kavaklı beldesinde bin dönümlük arazi üzerine kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin aile işletmelerine yüksek standartlarda süt sığırcılığı yapma imkanı sağlayacak altyapıya sahip olacağı belirtildi.