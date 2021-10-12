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Yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda saman kül oldu

Kırklareli’nde bir köye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.

Kırklareli'nde bir köye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskibedir köyünde Halil Acen'e ait saman balyalarına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu balyalar yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın rüzgar sebebiyle 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 500 balya küle döndü.

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