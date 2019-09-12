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Ahilik Kutlamalarında, devlet tiyatroları sahne alacak

Devlet Tiyatroları, bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilecek ‘Ahilik Haftası Kutlamaları’ çerçevesinde Kırşehirli sanatseverler için perde açmaya hazırlanıyor.

Devlet Tiyatroları, bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek ‘Ahilik Haftası Kutlamaları' çerçevesinde Kırşehirli sanatseverler için perde açmaya hazırlanıyor.,


Konya Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Uyan' ve ‘Nasreddin İnadın Sonu' adlı oyunlar, kutlamalar kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.


Özer Tunca'nın yazdığı ve İlayda Alakoç'un yönettiği ‘Nasreddin İnadın Sonu' adlı çocuk oyunu 18 Eylül Çarşamba günü Mevlana Celalledin Rumi'nin yazdığı, Şefik Can'ın çevirmenliği yaptığı ve Yaşar Özboz'un oyunlaştırıp yönettiği ‘Uyan' adlı yetişkin oyunu da 19 Eylül Perşembe günü beğeniye sunulacak. ‘Uyan' adlı oyun; Mevlana'nın ölümsüz eseri olan “Mesnevi”den seçme hikayelerle izleyenleri bir yolculuğa çıkararak, gidilen yolun zor ve meşakkatli olduğuna dikkati çekiyor.

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