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Akü hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Kırşehir’de Organize Sanayi Bölgesinde otomobillerden akü çalan 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Kırşehir'de Organize Sanayi Bölgesinde otomobillerden akü çalan 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Merkezi Organize Sanayi Bölgesinde otomobillerden 12 adet akü çalan N.T., (30), S.S.,(24) ve A.S., Oto Hırsızlığı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik takip sonrası yakalandı.



İl Merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları akülerden 1 tanesini Mucur İlçesinde A.Y., adlı bir hurdacıya sattığı ortaya çıktı. Polis, çalınan 11 aküyü ise tespit ettiği sahiplerine iade etti.

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