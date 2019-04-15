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Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu, ilk resmi nikahını kıydı

Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı seçilen Hasan Hakanoğlu, ilk resmi nikahını kıydı.


İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Dirican ve Kılıçay ailelerinin nikahını kıyarak evlilik cüzdanını teslim etti. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Hakanoğlu, "İlk nikahımı bu güzel gençlerimiz için kıyıyorum. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyor, Dirican ve Kılıçay ailelerimizi de tebrik ediyorum. Genç çiftlerimizin nikah akdini gerçekleştirdim. Benim de kıydığım ilk nikah olması münasebetiyle anlam ifade etti. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.



Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası 2 dönemdir MHP'de olan ilçe belediyesini AK Parti adayı olarak almıştı.

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