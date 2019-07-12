Encümen Toplantısı Vali Akın Başkanlığında Yapıldı

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, il encümen üyeleri ile kurum yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akın, “Devletimizin sağladığı imkanları ve kaynakları, mevzuat gereğince vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanma niyetindeyiz. Altyapı, üstyapı, sosyal tesisler gibi ihtiyaçları, en güzel şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için en doğru kararları almaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ve onların memnuniyeti en temel hedeflerimizden biri. Yürüttüğümüz çalışmalarla ilimiz genelinin yaşam koşullarını iyileştirme, vatandaşlarımızın huzur ve refah düzeyini daha da artırma çabasındayız.” dedi.

Toplantı, gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanması, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.