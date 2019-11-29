Eski okul binası jeotermal enerjili kurutma tesisi oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Esnaf 0daları Birliği tarafından üreticiyi desteklemek ve klasik tarım uygulamalarının dışına çıkılması mantığı ile jeotermal enerji kullanılarak işletilen meyve sebze kurutma tesisi C ve B vitamin kaybı olmadan kuru meyve ihtiyacını karşılıyor.

Kırşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından hibe desteği alınarak kurulan meyve sebze kurutma tesisi, Esnaf Odaları Birliği tarafından da jeotermal enerjinin kullanımı sağlanarak işletiliyor.

Kırşehir şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Karakurt bölgesinde eski okul binasının düzenlemesi yapılarak meyve sebze işletme tesisine çevrilen alanda bölgede yaşayan halk istihdam ediliyor.

İşletmede çalışma şartlarını ve meyvelerin vitamin değerleri kontrollerini yapan Gıda Mühendisi Güldane Gürdal, tesisin Kırşehir'de bir tane olduğunu ülke genelinde ise jeotermal enerji ile kurtuma işlemi yapılan tek tesis olduğunu söyledi.

Gürdal, açıklamasında; “Ülkemiz genelinde 4-5 farklı bölgede meyve sebze kurutma işlemi yapılmakta ancak jeotermal enerji kullanılarak yapılan ve kamu kuruluşuna ait olan tek tesis Kırşehir'de” dedi.

Jeotermal enerjili tesiste meyve yetiştiriciliği de teşvik ediliyor

Bölge halkının da desteğini alan ve meyve yetiştiriciliğinin de teşvik edilmesini sağladıklarını anlatan Gürdal, “Meyveleri bölge halkını da teşvik edebilmek amaçlı en yakın alanlardan temin ediyoruz. Bölgeye getirilen ürünler soğuk hava deposunda 1 hafta bekletildikten sonra yüzde 60-70 olgunluğa eren meyveler seçme, yıkama ve ayıklama işlemlerinden geçiriliyor. En son kontroller yapıldıktan sonra da meyve ve sebzeler kurutma fırınına alınıyor.

Kurutma sıcaklığı ise 48-51 derece arasında yapılıyor. Kurutma süresi ise meyvelerin içerisinde yer alan su aktivitesine göre değişiklik gösteriyor. Paketlenen ürünler ise sipariş üzerine satışa sunuluyor”dedi.

Kurutulan meyveler vitamin değerlerini kaybetmiyor

Yapılan araştırma ve çalışmalar sonrasında kurulan meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini kaybetmediğini anlatan Gürdal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yapılan analizler sonucunda C ve B vitamin kaybının olmadığı kurutma işlemleri sonrasında belirlendi. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta jeotermal enerji kullanarak meyve sebze üretimleri yapılıyor. 6 kişilik personel kadrosu ile kurutma işlemlerini yapıyoruz. Türkiye'de kuru meyve ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılıyoruz. Kamu kuruluşlarının yanı sıra ticari amaçlıda ürünleri üretiyoruz.”

Tesiste çalışanların yaş ortalaması 40 üzerinde

Tesisin daha da genişletilmesini isteyen ve işletmede ilk iş tecrübelerini yaşayan kadınlardan Ayhan Avşar, “Karakut bölgesinde oturuyorum. İlk iş tecrübem. Aile ekonomimize de çalışarak katkı sunuyorum” diye konuştu. 46 yaşında işe başladığını anlatan Havva Yıldırım ise konuşmasında, “46 yaşında ilk kez iş hayatına atıldım. Aile ekonomimize katkı sunuyorum” dedi.