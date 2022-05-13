İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayağzı Köyü ve Meral Kılıçözlü Çocuk Trafik Eğitim Parkurunda çocuklara temel trafik eğitimi verildi.


Ekipler tarafından öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, araçlarda emniyet kemeri kullanılması, temel trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Trafik Timleri teorik bilgilendirmenin ardından özel platformda çocuklara uygulamalı eğitim yaptırıldı.


Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde bulunan okullarda eğitim programlarını sürdüreceği belirtildi.

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