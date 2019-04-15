Japon Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Omura: "Kalehöyük'te 4 bin 300 yıl öncesine ait saray tespit edildi"

Sachihiro Omura, Kaman Kalehöyük Bölgesinde 4 bin 300 yıl öncesine ait saray tespit edildiğini söyledi.

Turizm Haftası açılışı programı Japon Hükümeti'nin "Kültürel Mirası Koruma Projesi" çerçevesinde Kaman ilçesi Çağırkan Kasabasında gerçekleştirildi. Kalehöyük Arkeoloji Müzesinde düzenlenen programa; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Milletvekili Metin İlhan, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Kültür Müdür Vekili Eyüp Temur, Sachihiro Omura ve ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan Sachihiro Omura, bölgede yapılan kazı çalışmalarının Orta Asya'ya dek uzandığını ifade ederek bölgede çalışmalar hakkında bilgi verdi. Omura, "Kazı yapılan bölge on bin yıllık. İpek Yolundan daha eski bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bölgedeki kazı yolu Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Yolun tam ortasında da höyük var. Bölge kültür ve tarih açısından önemli bir alan, şu ana kadar 50'den fazla şehir tespit ettik" dedi.

Bölgede 4 bin 300 yıl öncesine ait yanmış bir saray olduğunu kaydeden Omura, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sarayın kültürünün üzerinde asırlar var. Mezopotamya'dan gelmişler burada alışveriş yapmak istemişler. Fakat onlar höyüğün üzerinde değil kenarında kalmış. Saray üzerinde Asurlar var. Tüccarların nerede kaldığını tespit etmek amacıyla höyük kuzeyinde kazıya başladık. Kalıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Bulgularımızı konferanslarla gösteriyoruz. İç Anadolu'nun tamimiyle tarihi ortaya çıkacak. Arşiv tespit edeceğiz. Tarih ortaya çıkacak. Bölgedeki Türk çalışanlar bizim için temel, bu arkadaşlarımız olmasa iş yürümez. Şimdi yavaş yavaş gençler de çıkıyor."

Milletvekili Metin İlhan ise, “Köklü bir geçmişe ve her alanda olduğu gibi oldukça önemli bir birikime sahip olan Kırşehir'imiz Anadolu'nun ortasında azımsanmayacak kültürel ve tarihsel mirasa sahiptir. Bu bağlamda şehrimizin gerek tarihi birikimi gerekse de kültürel değerleri ile turizm alanında önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Turizmde en önemli yatırım tanıtıma yapılmalıdır. Bizler de geniş bir yelpazede tarihi bir birikime sahip olan şehrimizi turizmin her alanında tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Kırşehir'in tanıtımında ve kalkınmasında farkındalığı artırmalı, çeşitli etkinliklerle bu konuya katkılar sunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Vali İbrahim Akın da Türkiye'nin doğal güzellikleri ve tarihi ile bir cennet olduğunu belirtti. Program müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi ve müze alanının gezilmesiyle son buldu.