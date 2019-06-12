Kaman İlçe Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açılışı yapıldı

Sergi açılışı Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın'ın katılımı ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Saliha Akın tarafından okuma yazma kursunu tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi. Akın'a günün anısına kursiyerler tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kaman Halk Eğitim Merkez Müdürü Nurettin Yaşar, Kaman İlçesinde toplam 180 kurs açtıklarını kurslarda 2 bin 761 kursiyere sertifika verdiklerini söyledi.

Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin ise Halk Eğitim Merkezlerinin önemine dikkat çektiği konuşmasında; “Halk Eğitim Merkezimiz her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlarımıza hitap eden çok güzel kurslar düzenlemektedir. Bu yıl da İŞ-KUR, İlçe Tarım, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Halk Eğitim merkezinin kendi bünyelerinde açmış oldukları farklı branşlardaki kurslarla kadınların gençlere gerek meslek edindirici gerekse kendi ihtiyaçlarını giderecek kurslarda güzel sonuçlar aldık."dedi.

İlçede açılan sergi yapılan konuşmaların ardından gezilmesiyle son buldu.