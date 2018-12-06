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Kırşehir'de 2 ve 4 nolu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu açılışı yapıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 2 ve 4 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası açılışı yapıldı.



Ahi Evran Üniversitesi Cacabey yerleşkesinde gerçekleşen açılışa; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Rektör Yrd. Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren ve sağlık personeli katıldı.


Açılış sonrası istasyon gezilerek 112 personellerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlandı.

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