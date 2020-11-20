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Kırşehir'de, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi

Kırşehir’de, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Kırşehir'de, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi.


Valilikte yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle ilgili şehirde yürütülen çalışmalar incelendi.


Toplantıya; Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ilgili kurum amirleri ve kurul üyeleri katıldı.


Vali İbrahim Akın, kadına yönelik şiddetle ilgili Kırşehir'de, yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Toplantının kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna katkı sunacağına inandığını belirten Vali Akın, “Sadece ülkemizin değil tüm dünya ülkelerinin karşılaştığı bir sorun olan kadına şiddet konusunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ülkemiz genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak 25 Kasım 2020 tarihinde yine geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı icra edilecektir. O toplantıdan önce, Kırşehir'de, kurumlar arası koordinasyonu gözden geçirmek, bu konuda varsa eksik yanlarımızı görmek üzere çalışmalar yapıyoruz” dedi.


Toplantı ilgili birim amirlerinin değerlendirme raporlarını sunması ile sona erdi.

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