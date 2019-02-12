Rektör Karakaya, İhtisas Üniversitelerinin tecrübe paylaşım toplantısına katıldı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi' kapsamında ihtisas üniversitesi seçilen paylaşım toplantısına katıldı.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rektörlük Çalıştay salonunda düzenlenen programa; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarından yetkililer, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve ihtisas üniversitesi rektörleri ile rektör yardımcıları, koordinatörler ve akademisyenler katıldı.

İhtisas üniversiteleri için Performans İzleme Komisyonunun kurulduğu ve belirlenecek kriterler doğrultusunda yıllık performans değerlendirmelerinin yapılacağı toplantıda konuşan Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında ülke olarak sevindirici bir noktaya gelindiğini anlatarak Türkiye Yükseköğretiminin artık değiştiğini ve üniversitelerin bölgelerine ekonomik katkı da sağladığını söyledi.