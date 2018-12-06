Urkuş, Bölgesel Kros Liginde şampiyon oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 15 bölge projesi kapsamında yarışmalara katılan Urkış Işık, bölgesel kros liginde şampiyon oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 15 bölge projesi kapsamında yarışmalara katılan Urkış Işık, bölgesel kros liginde şampiyon oldu.
Gaziantep'te düzenlenen bölgesel kros ligi şampiyonasına katılan Kırşehirli sporcu Urkuş Işık, 170 sporcu arasından kızlarda birinci oldu.
Final yarışlarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu olan Işık U-18 Kulüpler bölgesel kros ligi final müsabakasında altın madalya alarak Kırşehir'e döndü.