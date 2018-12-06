İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Urkuş, Bölgesel Kros Liginde şampiyon oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 15 bölge projesi kapsamında yarışmalara katılan Urkış Işık, bölgesel kros liginde şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 15 bölge projesi kapsamında yarışmalara katılan Urkış Işık, bölgesel kros liginde şampiyon oldu.


Gaziantep'te düzenlenen bölgesel kros ligi şampiyonasına katılan Kırşehirli sporcu Urkuş Işık, 170 sporcu arasından kızlarda birinci oldu.


Final yarışlarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu olan Işık U-18 Kulüpler bölgesel kros ligi final müsabakasında altın madalya alarak Kırşehir'e döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.