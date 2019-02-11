Vali İbrahim Akın : "Kırşehir'e yeni acil çağrı merkezi için arsa temin ettik"

Vali Akın, 112 günü nedeniyle 112 acil çağrı merkezi müdürü Selim Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Heyetin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Vali Akın, 112'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde acil yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın tek bir numaradan aramak suretiyle yardım talebi iletmesi için Acil Çağrı numarası olarak belirlendiğini belirtti.

Yeni acil çağrı merkezi için arsa temin ediliğini söyleyen Vali İbrahim Akın, "Ülkemizde 'tek acil çağrı numarası' oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığımız bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulmuştur. Bu kapsamda pilot iller arasında yer alan ilimizde de Valiliğimiz bünyesinde 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü kurulmuş olup, ilimiz genelinde acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşabilmek için ilgili kurumlarımız gayretli bir çalışma sürdürmektedir. 2013 yılında hizmete giren 112 acil çağrı merkezi, günümüz itibariyle 110 Alo İtfaiye, 112 Ambulans ve 122 AFAD olmak üzere üç numaradan çağrı alıyor. 112'ye dahil edilmesi gereken 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma ve orman yangınları ihbar hattı olan 177 fiziki mekan yetersizliği ile henüz çağrı merkezine dahil edilmemiştir. Yeni bir acil çağrı merkezi binası yapımı için arsa temin ettik."dedi.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyaret 112 acil çağrı merkezi müdürü Selim Yılmaz'ın bilgilendirmesi ile sona erdi.