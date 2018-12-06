Yaşar Bahçeci, Kırşehir Belediye tarihinde 3 dönemle bir ilki gerçekleştirdi

Kırşehir'de 1920 yılında ilk Belediye Başkanı olan Mehmet Ağa Ulusoy'dan sonra Belediye tarihinde Yaşar Bahçeci, rekora 3 dönem aday gösterilerek imza attı.

Osmanlı Devletinin son Belediye Başkanı Mehmet Ağa Ulusoy'dan sonra Kırşehir Belediyesinde Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Tarihinin 2 dönem Belediye Başkanlığı yapıp 3. dönem Belediye Başkanı adayı gösterilmesi ile rekor kırdı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İl Başkanları toplantısında aday gösterilen ve seçildiği 2009 yılında da Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı ünvanına sahip olan Yaşar Bahçeci, Kırşehir tarihi rekorunun halkla istişare soncunda gerçekleştiğini söyledi.

3. Döneminde aday gösterilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıma layık gördüğü bu kutsal görevle milletimizin bir kez daha rızasını almak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam etmek için hep birlikte ‘bir' olacağız. 2 dönem olduğu gibi inşallah 3. Dönemimizde de kardeş olacak, Kırşehir olacak, Türkiye olacağız. Görev süremiz boyunca aşkımızı hiç kaybetmedik. Heyecan ve gururla çalışma yürüttük. Allah'ın izni ile Kırşehir'de vatandaşlarımızın da desteği ile Kırşehir'de devrim niteliğinde çalışmalarımızı yaptık. Yeni çalışmalarımıza da devam edeceğiz.”dedi.

Göreve geldiği 2009 yılında Kırşehir'de; Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kent Park, Cumhuriyet Tarihinin ilk Külliyesi Ah Evran Külliyesi, Masal Park, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Evcil Hayvan Parkı, 2 bin 712 konutluk Kentsel Dönüşüm, Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Mahalle parkları, Çevre Düzenlemeleri, Alt Yapı Çalışması, Ulaşım Mastır Planı, Cadde Düzenlemeleri gibi bir çok projelerin yanında çok sayıda da sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirdi. Projeleri ile birlikte 800 trilyonluk yatırımla Kırşehir'i adeta büyük şehirlerde görmediğimiz yatırımlarla buluşturdu.