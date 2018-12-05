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5 mahallenin yeni park ve sosyal alanları hazır

Başiskele Belediyesi tarafından 5 mahallede, vatandaşların kullanabileceği park ve sosyal alanlar oluşturdu.


Başiskele genelinde ihtiyaç önceliğine göre tespit edilen mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyun oynarken yetişkinlerin de kullanabileceği yeni sosyal alanlar oluşturuluyor. Başiskele Belediyesi ilçeye kazandırılacak parkların içerisini çocuk oyun grupları, spor kondisyon alanları, oturma dinlenme alanları gibi çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara hitap edecek kullanışlı araç ve gereçlerle donatıyor. Halkın ailece vakit geçirebileceği, spor yaparak sağlıklı kalabileceği, çocukların oyun oynayabildiği çocuk parkları oturma gurupları, modern tasarımları, gece aydınlatmaları ve yeşil bitki örtüsüyle Başiskele'de ilgi çekiyor.


İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla Yeniköy Merkez Mahallesi Harmanlık Caddesi Parkı, Muazzez Sokak Parkı, Sahil Mahallesi Güvenlik Caddesi Parkı, Paşadağ Mahallesi Nebi Sokak Çay Bahçesi, Yeşilyurt Mahallesi Aras Sokak Parkı, Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Parkı'nın yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

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