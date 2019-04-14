7 mahallenin ulaşımını sağlayacak olan köprü hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere ulaşım sağlayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Dar olan yol kesimleri genişletilirken tek gidiş-geliş sağlayan köprüler de yeniden iki şeride çıkarılıyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesinde 7 mahallenin ulaşımda kullanılan köprü yıkılarak genişletildi. Mevcut köprüyü yıkan Ulaşım Daire Başkanlığı, yeni köprünün yapım çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Eski köprü tek şeritli olup bölgedeki trafik akışında yetersiz kaldığından yenilenerek genişletildi. Yeni yapılan dere üstü köprüsü 2 şeritli olarak inşa edildi. 13 metre genişliğinde yapılan köprünün her bir şeridi 4 metre olarak ayarlandı. Köprüde yayaların yürümesi için ayrıca çift taraflı 2,5 metre genişliğinde kaldırım yapıldı. Köprü toplam 34 metre uzunluğunda inşa edildi.

Proje kapsamında 3 bin 500 metreküp kazı çalışması yapıldı. Köprü çalışmasında bin metreküp hazır beton ve 160 ton nervürlü donatı çeliği kullanıldı. Köprü zeminine ise 90 ton asfalt serildi. Köprüde 10 adet 34 metre uzunluğunda prekast kiriş imalatı gerçekleştirildi. Mevcut köprü üzerinde bulunan 400 mm çapında içme suyu hattı deplasesi çalışmaları da yapıldı. Proje kapsamında köprünün bağlantı yolları asfaltlanarak tamamlandı.