Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesimine başladı. Kurbanlık hayvanı kesmek isteyen vatandaşların bazıları kesici aletler ile yaralandı. Yaralanan vatandaşlar özel araçlarla hastaneye gelerek tedavi oldu.

"Bıçak elimizden kaçtı"

Yıllardır kurbanlık hayvan kestiğini belirten Yavuz Özuğurlu, "Kaza 'geliyorum' demiyor maalesef oldu. Şu anda 8-10 dikişimiz var. Sağ olsunlar tetenoz iğnesi yaptılar, Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler. Biz kasabız, kesim yapıyoruz. Maalesef bıçağı kaçırdık, büyükbaş kesiyorduk. İlk kez böyle bir şey oldu. Buna da şükür ne yapalım kaza 'geliyorum' demez" dedi.