Kocaeli'de Bilimde Kadın ve Çocukları Günü kapsamında düzenlenen programa katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “ “10 yılda, kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kocaeli Huzurevi sakinleri ile bir araya geldiği programı sonrasında gerçekleştirilen Bilimde Kadın ve Çocukları Günü etkinliğine katıldı. İzmit'te bulunan SEKA Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bakan Selçuk'un yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İzmit Belediye başkan Adayı Azize Sibel Gönül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bilimsiz, ilimsiz hiçbir yere varmamız mümkün değil”

İş kadınları, kadın akademisyen ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını ve başarılarını anlatması ile başlayan programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birtanesindeyiz. Bu bilim merkezlerimiz Tükiye'de bilim insanlarının yetişmesini, teknolojinin geliştirilmesini sağlayacak kız evlatlarımızın burada deney yapmalarına, düşünmesine vesile olacağız. Her şey bilimle başlar. Bilimsiz, ilimsiz hiçbir yere varmamız mümkün değil. Bilim için çalışan kazanıyor ve kazandırıyor. Parolamız çalışınca oluyor” dedi.

“Kadınlarımızın daha iyi bir noktaya gelebilmesi hepimizin ortak gayesi”

Daha sonra konuşan Vali Aksoy, Kocaeli'de kadınların bilime yönlendirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Kocaeli Türkiye'nin önemli bir şehri. Bu kentte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kurumlarımız tarafından yapılan çalışmalarla bilim alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye nüfusunda olduğu gibi Kocaeli nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlarımızın daha iyi bir noktaya gelebilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanarak iyi bir boyuta taşınması hepimizin ortak gayesi” diye konuştu.

“Hükumetimiz kadın ve kız çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere öncelik veriyor”

Programda son olarak konuşan Selçuk, “Sağlam toplum yapımızın önemli yapı taşlarından biri hiç şüphesiz aile yapımız. Aileyi gelecek kuşaklara taşıyan ve toplumu asıl olarak inşa edenler ise erdemli, hikmetli ve bilge kadınlarımız. Dolayısıyla kız çocuklarımız ne kadar değer verirsek onların önünü ne kadar açarsak ailelerimiz de o kadar güçlü olacaklar, toplumu daha ileriye götürecekler. Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) çocuklara hediye verirken önce kız çocuklarından başlar, onlara olan sevgisini her fırsatta gösterirmiş. Bizler tarihimizde bu değeri, saygınlığı her zaman koruduk, yücelttik. Tarihimizde var olan bu değeri, özellikle milli teknoloji hamlemizin ön plana çıktığı günümüzde kız çocuklarımıza daha fazla göstermeliyiz. Kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza yönelik yapılan her çalışma sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda geleceğimizin de güvencesi olacaktır. Bu doğrultuda Hükumetimiz de, kadın ve kız çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere ve faaliyetlere öncelik veriyor. Şartlı Eğitim Yardımları, kız yurtlarının yapımı ve farkındalık çalışmalarıyla kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık” şeklinde konuştu.

“10 yılda, kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hükumetlerimiz son 16 yılda toplumda kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için hem yasal altyapı olarak hem de teşvik edici programlar üzerinde birçok çalışma yaptı” ifadelerini kullanan Selçuk, “Bu sayede kadınlarımızın, çalışma hayatından sosyal hayata artık her statüde, yani insana ilişkin her mecrada bilfiil var olduklarını görüyoruz. Bizler faaliyet alanı kadın ve aile olan bir Bakanlık olarak, bu farkı bizzat teşhis etme imkanına sahibiz. Ülkemizin temel politikalarında ve Bakanlığımızın çalışmalarında kadınların iş gücüne katılması özel bir yer teşkil ediyor. Türkiye bu konuda da, Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumda. Teşviklerimizden desteklerimize her uygulamamızda kadınlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklarımız sayesinde son 10 yılda, kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik” ifadelerini kullandı.

“İmkanlarla çalışan kadın sayımız her geçen gün artıyor”

Yapılan projelerle farklı mesleklerde istihdam eden kadınların sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu imkanlarla çalışan kadın sayımız her geçen gün artıyor. Millli Eğitim Bakanlığı'nda çalışanların ve öğretmenlerin yarısından fazlası kadın. Hakimlerimizin, mimarlarımızın, avukatlarımızın yarısına yakınını kadınlarımız oluşturmakta. Biz sadece nicelik değil, nitelik olarak da kadınlarımıza daha fazla fırsat sunarak onları projelerle geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından bilimsel çalışmalarla çeşitli başarılar elde etmiş olan iş kadınları, kadın akademisyenler ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.