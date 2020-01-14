Aşıklar Çayırova'da atıştı

Çayırova Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Aşıklar Şöleni'nde sahne alan ozan ve aşıklar katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen şölene Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ozan ve aşıkların güzellemeleri, koçaklamaları ve atışması ile başlayan program izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Orogramda bir selamlama konuşması yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geleneksel kültürün simgelerinden olan ozan ve aşıkların birbirleriyle buluştukları bu zemini oluşturduklarını belirterek, Aşıklar Şölenini geleneksel hale getireceklerini söyledi. Başkan Çiftçi, “Ozanlarımız bizim başımızın tacıdır. Kültürel değerlerimizi yaşattığımız müddetçe hem çocuklarımız hem de biz geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Hem kültürel kodlarımızı hem de kültürel değerlerimizi ne kadar yaşatırsak o kadar daha güçlü bir millet olacağımıza inancımız sonsuzdur. Bu anlamda bu akşam burada bulunan ozan ve aşıklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli anların yaşandığı program sonunda Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Çayırovalılara güzel bir gece yaşatan Ozan Baki Çetin, aşık Şahin Turgutoğlu, ozan Recep Ateş, aşık Yaşar Demiroğlu, aşık Zakir Tekgül, aşık Erzade Kapan, aşık Tacettin Dursun, aşık Muhsin Özkılıç, aşık Tırnaz Maraganlı ve aşık Ramin Maraganlı'ya plaket taktim etti.