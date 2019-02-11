Bakan Selçuk: “KOSGEB'in desteklerinden yaklaşık 400 bin kişi yararlandı”

Kocaeli'de girişimci kadınlarla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “KOSGEB'in desteklerinden 2009 yılından itibaren teşvik desteklerinden yaklaşık 400 bin kişi yararlandı. Bunların yarısını kadınlar oluşturdu” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret için geldiği Kocaeli'de KOSGEB'den destek alarak iş kuran kadınlarla İzmit'teki bir restoranda bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, “Girişim dediğimizde sadece yeni bir ürün değil, yeni ürünün ambalajını değiştirerek piyasaya da sunmayı anlıyoruz. Her anlamda girişimcilik diğer üretim faktörleri, emeği, sermayeyi bir araya getirerek yeni bir ürün geliştirmek ve onu piyasaya sunarak yeni bir değer katmak anlamına gelir. Kadınlarımız, bu toplumun yarısı kadar. Toplumun yarısı üretir, diğer yarısı üretmezse o ekonominin ne kadar güçlü olacağı da ortaya çıkar. Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılması, güçlü bir şekilde yerlerini almaları ekonominin büyümesi açısından kritik bir açıdır” dedi.

“Kadının yapısına uygun her türlü işte çalışması kadar güzel bir şey yoktur”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bir erkeğin çalışması bazen yetmez. Bize iş için gelen kadınlara eşinin çalışıp çalışmadığını sorduğum zaman ‘Yetmiyor' diyor. Demek ki kadının çalışması evin geçimi için de zorunlu. Kadınların da hizmet sektöründe, eğitimde, sağlıkta, teknolojide, mühendislikte yapamayacakları bir şey yok. Kadının yapısı itibari ile çok ağır olan, bilek gücü isteyen şeylerde çalıştırılması aykırı bir şeydir. Kadının yapısına uygun her türlü işte çalışması kadar güzel bir şey yoktur” diye konuştu.

“Bizim kadınımız her zaman çalıştı, üretti”

Bakan Selçuk da kadınların çalıma hayatında yer almalarının önemine değinerek, “Bizim kadınımız her zaman çalıştı, üretti. Alın terinin, fedakarlığın, cömertliğin adı oldu. Siz kadınlarımız toplumsal hayatta ailelerimizin olduğu kadar kalkınmanın da temel gücü oldunuz. Biz burada kadının ekonomik fırsatlara erişiminin sağlanması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve sürdürülebilir bir ölçüye ulaştırılabilmesi açısından önemli. Sizlerin girişimci ruhunuzu, çalışma hayatına katılmanızı, istihdama katılmanızı önemsiyor ve destekliyoruz. Bunun için gerekli mevzuat değişikliklerini yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuşu.

“Son 10 yılda kadının iş gücüne ek ilave katılımı konusunda da Avrupa'da birinci sıradayız”

KOSGEB desteği ile binlerce kadının kendi işinin sahibi olduğunu aktaran Selçuk, “Siz girişimcilerimizi güçlendirmek ve dünyayla bütünleştirmek için biz de hem kamu hem de özel sektörde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da bazı çalışmalar yapıyoruz. Projeler geliştirip, sizleri destekleyici teşvikler sağlamaya çalışıyoruz. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarında bulunuyoruz. Kadınlarımızın önünü açmak için her türlü çabayı gösterdik ve bugün buralardayız. Yasal alt yapıyı güçlendirdik, teşviki programlarımızı geliştirdik. Türkiye şu anda kadın istihdamı konusunda Avrupa ülkelerinin birçoğunu geride bırakmış durumda. Son 10 yılda kadının iş gücüne ek ilave katılımı konusunda da Avrupa'da birinci sıradayız. Bunları gurur duyun diye söylüyorum. KOSGEB'in desteklerinden 2009 yılından itibaren teşvik desteklerinden yaklaşık 400 bin kişi yararlandı. Bunların yarısını kadınlar oluşturdu. Kadınlarımız çalışıyorlar üretiyorlar. Kocaeli'de de 10 bin kadına eğitim verildi” ifadelerini kullandı.

Program daha sonra basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ve çok sayıda davetli katıldı.