Başiskele'de asfalt ve parke yollar yapılıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde asfalt ve parke yol yapım çalışmalarını vatandaşların talepleri sonucunda çalışma yapılması istenen yollar iyileştirilerek sürdürüyor. Bu kapsamda Camidüzü, Serindere ve Tepecik Mahallelerindeki çalışmaların tamamlanırken, Aksığın Mahallesi'ndeki parke yol yapım çalışmaları ise devam ediyor. Yeni açılan yolları asfatlayan ekipler, ulaşım yükünü çeken ana güzergahlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün 30 ton sıcak asfalt seren ekipler son olarak Fatih ve Paşadağ Mahallelerinden geçen Hastane Caddesi üzerinde yapılan yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarının ardından caddeye yaklaşık 3 bin 500 ton sıcak asfalt ile kapladı.