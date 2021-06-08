Başkan Büyükakın, “Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak”

Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara'nın katılımcı bir akılla ve siyaset üstü bir mekanizma ile kurtarılacağını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde Marmara'yı saran ve büyük tehlike deniz salyasına karşı Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği Caddebostan'da başlattı. Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programa Bakan Kurum'un yanı sıra valiler, belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde Marmara Belediyeler Birliği, akademisyenler ve diğer paydaşlarla süreci yönetiyoruz. Bakanlığımız bizi kendi halimize bırakmadı. Her anımızda yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum” dedi.

Süreci son derece katılımcı bir akılla ve siyaset üstü bir mekanizma ile yürütmeyi başardıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Süreci ilgili tüm tarafların katılımıyla yürütüyoruz. ‘Herkes Marmara hepimizin. Taraf tutmadan, bilimsel bir şekilde bakıldı” dedi. Azot, fosfor ve diğer kirleticileri azalttığımızda Marmara Denizi eski haline dönecek. Bundan sonra yapılacak olan şey arıtma tesislerinin, tarımsal atıkların ortamdan uzaklaştırılması ve sanayiden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi olacaktır. Kısa sürede Marmara'nın eski güzel günlerine kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.