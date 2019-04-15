Başkan Büyükakın, ‘'Üreticimizin yeni pazarlar bulmasını sağlayacağız''

Gebze Ziraat Odası yönetimi ve AK Parti İl İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘'Üreticimizin yeni pazarlar bulmasını sağlayacağız'' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ve yönetimlerinin yanı sıra Gebze bölgesindeki AK Parti İl İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa olan desteklerinin yanı sıra Kocaeli'nde yapılacak Gönül Belediyeciliği çalışmaları hakkında istişare gerçekleştirildi. Tarımın ve hayvancılığın Kocaeli için öneminden bahseden Büyükakın, “Büyükşehir olarak çiftçimize ve hayvancılık gerçekleştiren vatandaşlarımıza bugüne kadar destek olduk, bundan sonra da olacağız. Kalkınmanın yerelden başladığını biliyoruz, bunun için kentimizin ürettiği ekonomik değerlerin yeni pazarlar bulmasına yardımcı olacağız” dedi.

Gebze Ziraat Odası ile olan görüşmesinde Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma programı hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, kapalı sulama sistemleri, yerli tohum, destek ve hibeler hakkında daha fazla adım atacaklarını dile getirdi. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan insanımızın bir değer ürettiğini de kaydeden Büyükakın, “Bu konuda onların daha verimli üretim gerçekleştirmesini ve bununla birlikte yeni pazarlara ulaşmasını arzu ediyoruz. Coğrafi işaretlemenin ve markalaşmanın önemini Kocaeli'ndeki üreticilerimize anlatacağız. Devlet kurumlarımızın yerli tohum desteğine biz de destek verecek, kendi öz tohumlarımızla verimli üretimin önünü açmada vatandaşımıza yardımcı olacağız” diye konuştu.