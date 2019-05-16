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Başkan Büyükgöz iftarda ailelere konuk oluyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftarını her akşam Gebzeli bir aileye konuk olarak açıyor.


Cumhuriyet Mahallesinde iftar öncesi ziyaretlerde bulunan Başkan Büyükgöz, esnafla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti, tebrikleri kabul etti. Mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik eden Başkan Zinnur Büyükgöz, mahalle esnafının ve sakinlerinin öneri ve taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, “Her zaman diyorum yarınlar çocuklarımızın. Onların geleceği bizlerin yarınları. Bu sebeple çocuklar bizlerin en kıymetli varlıklarımız” dedi. Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretinin ardından iftarını Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve konuk olarak açtı.

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