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Boş arazide hareketsiz yatan şahıs vatandaşları korkuttu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde boş arazide hareketsiz şekilde yatan şahıs, çevredeki vatandaşları korkuttu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boş arazide hareketsiz şekilde yatan şahıs, çevredeki vatandaşları korkuttu.


Olay, Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Bir şahsın cadde üzerindeki boş arazide hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz şekilde yatan R.K.'nın yanına giderek şahsı kaldırdı. Ambulansa alınan R.K.'nin ekiplere evi olmadığı için boş arazide yattığını söylediği öğrenildi.

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