İhlas Haber Ajansı

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Çayırova'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.


Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlıklı gıda tüketmesi rutin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Fırınların imalathane, depo ve satış noktalarında incelemede bulunan zabıta ekipleri, işyeri sahibi ve çalışanlara pandemi kurallarını hatırlatarak, hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca fırından çıkan ekmeklerin hassas terazide gramajına bakan ekipler, ekmeklerin 250 gram olan alt sınırına uygun olup olmadığını denetledi.

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