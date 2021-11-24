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Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yıl boyunca mesire alanlarından diğer pek çok yeşil alana kadar temizlik, bakım ve yenileme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şehrin birçok noktasındaki yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kontrol, tamir, bakım ve onarımı büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor. Yapılan çalışmayla çocuk ve yetişkin vatandaşların bu alanlardan sorunsuz bir şekilde faydalanmaları sağlanıyor.

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