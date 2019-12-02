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Çocuklar antremanda veliler kan bağışında

Körfez Belediyesi Spor Akademileri’nde sadece spor eğitimi verilmiyor, çocuklara yardımseverlik ve sosyal dayanışma bilinci de aşılanıyor.

Körfez Belediyesi Spor Akademileri'nde sadece spor eğitimi verilmiyor, çocuklara yardımseverlik ve sosyal dayanışma bilinci de aşılanıyor.


Son olarak akademi bünyesinde voleybol ve basketbol eğitimi alan çocuklar, antrenmana velilerini de getirdi. Antrenman öncesinde kan bağışının önemine vurgu yapıldı, birlikte fotoğraf çektirilerek, “Kan verin hayat kurtarın” mesajı verildi.


Veliler kan verdi


Çocuklar antrenmana başladığında ise veliler Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katıldı. Körfez Belediyesi Spor Müdürü Ali Osman Baş, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, çocuklara spor sevgisi ile birlikte yardımseverlik ve sosyal dayanışma bilinci de aşıladıklarını belirtti.

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