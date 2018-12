Darıca'da kış hazırlıkları tamamlanıyor

Özellikle nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu mahallelerde çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını veren Başkan Karabacak, “Öncelikle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Fakat şunu da göz ardı etmemek gerekir ki, son yıllarda her yönüyle gelişen ve değişen ilçemizde buna bağlı olarak nüfusumuzda 200 bin kişiye ulaşmış ve altyapı artık yetersiz kalmıştır. Hemen hemen her mahallemizde altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarını yenilemek elzem hale gelmiştir. Yapılan altyapı çalışmalarının hemen ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde üst yapıyı yenileyerek çalışmaları tamamlamaktadır. Kış aylarına girmeden ilçemizdeki bu sıkıntıları büyük oranda aşmış olacağız” dedi.