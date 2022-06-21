Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğüyle inşa edilen Derince Millet Bahçesi'nde sona gelindi.

İsmetpaşa Stadı'nın yıkılmasının ardından boşalan 72 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan da millet bahçesi proje alanını gezerek, son durumu yerinde inceledi. Artık son düzenlemelerin yapıldığı, Derince'ye yeni bir yaşam alanı kazandıracak olan millet bahçesinin bünyesinde millet Kıraathanesi, biyolojik gölet, koşu yolu, bisiklet yolu, etkinlik alanları, spor alanları, çiçek bahçeleri, şifalı bitkiler bahçesi, koku bahçesi, yürüyüş parkuru, görsel amaçlı havuzlar, fitness alanları, kaydıraklı aktivite alanları ve çocuk oyun alanları yer alıyor.