Engelli bireyin sınav yolculuğu sorunu engelsiz taksi ile çözüldü

Kocaeli'de 18 yaşındaki kas hastası Yusuf Güneri, belediye ekiplerince özel araçla evinden alınarak YKS'ye sınavına yetiştirildi.

Kocaeli'de kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan 18 yaşındaki Yusuf Güneri, YKS'ye gidebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ücretsiz hizmet sağlayan Engelsiz Kocaeli Taksi adlı özel araç ile sınav öncesi Güneri'nin evine gitti. Ailesi tarafından hazırlıkları tamamlanan Güneri, belediye ekiplerince alınarak özenle araca bindirildi. Ekipler tarafından sınava gireceği okula götürülen Güneri, sınavın ardından yine özel araca alınarak evine bırakıldı. Engelli öğrenciler bu örnek hizmet ile zahmetsizce sınava gireceği okula bırakılıp tekrar evine götürülüyor.

“Bizim için büyük hizmet”

Ekiplerin yardımıyla sınava yetişmenin sevincini yaşayan Güneri, “Üniversite sınavı için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdim. İyi bir üniversite kazanabilmek için gayret ediyorum. Sınav günü stresi olsa da ulaşımı düşünmüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere sunduğu Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden çok memnunum. Hem ücretsiz hem de zahmetsiz olarak sunulan bir hizmet. Bizi evimizden alıp sınav olacak okula götürdüler, sınavın ardından tekrar evimize götürdüler” dedi.

Engelsiz taksi randevu ile hizmet veriyor

Öte yandan, Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden faydalanmak için 153 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alındıktan sonra gerekli işlemler yaptırılıyor. Evrak ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, alınacak taksi hizmeti için önceden randevu alınması gerekiyor. Ayrıca plansız gelişen talep durumlarında randevu sisteminin uygunluk durumuna göre hizmetten yararlanabilmeleri sağlanıyor. Özel donanımlı olarak hizmet veren araçlar tekerlekli sandalyeli engelli bireylerin refakatçileri ile birlikte rahatça seyahat etmelerini sağlıyor.