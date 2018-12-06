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Gebze'de büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahsa ait 7 büyükbaş hayvanı çalan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahsa ait 7 büyükbaş hayvanı çalan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.


Olay, 26 Kasım günü Gebze Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçık Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan R.A. adlı şahıs, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde 7 büyükbaş hayvanının ahırda olmadığını gördü. Hayvanların çalındığını anlayan R.A., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, çevredeki 150'ye yakın güvenlik kamerasını izleyerek 5 bin aracın sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.


Kocaeli merkezli İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda daha önce de benzer suçlardan takibe alınan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin, hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile çalışan hayvanlardan 3'ü de ele geçirildi. Sakarya'da bir ahıra gizlenen hayvanlar, jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edilirken, 4 hayvanın ise satıldığı belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 12 kişi sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan E.I., U.Ö. ve U.Ö. tutuklanırken, A.K. ve İ.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi de savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

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