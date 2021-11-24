İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gebze'de oto pazarı kurulacak

Gebze Belediyesi tarafından, Mevlana kapalı pazar yerinde 28 Kasım tarihinden itibaren her hafta pazar günü oto pazarı kurulacak.


Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ve haftanın belirli günlerinde vatandaşları pazar alışverişinde ağırlayan alanda artık, her hafta pazar günleri oto pazarı kurulacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatı doğrultusunda hazırlıkların ve planlamanın yapıldığı kapalı pazar yerinde kurulacak oto pazarı 28 Kasım Pazar günü hizmet vermeye başlayacak.


Araçlarını satışa çıkarmak isteyen ve araç almak isteyen vatandaşların, yılbaşına kadar ücretsiz yararlanabileceği kapalı oto pazarı 500 adet araç kapasiteli olacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.