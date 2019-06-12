GESMEK'ten muhteşem konser

GESMEK yılsonu gösterileri kapsamında ney, gitar ve bağlama kursiyerleri düzenledikleri konser ile vatandaşların eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladılar. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik'in de takip ettiği iki ayrı konserde kursiyerlerin performansları salonu dolduran Gebzelilerden tam not adlı.

Öte yandan Gebze Belediyesinin gelenekselleşen bu yıl 25.si düzenlenecek olan Sünnet Şöleni 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. 450 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını atacağı şölen saat 14.30'da Gebze Belediyesi Başkanlık Binası önünde başlayacak. Çocuklar için özel gösterilerin gerçekleşeceği şölen protokol konuşmalarının ardından kortej yürüyüşü ile devam edecek. Kortej yürüyüşü sonrası Çoban Mustafa paşa Camiinde Mevlid-i Şerif okunacak. Çoban Mustafa Paşa İmam hatipleri Adem Akbaş, İrfan Tatlı ve Mehmet Güneş ve Beylikbağı Kur'an Kursu Öğreticisi Hüseyin Çağıl Kur'an Tilaveti gerçekleştirecek. 15 Haziran Cumartesi saat 14.30'da başlayacak olan Geleneksel Sünnet Şölenine tüm Gebzeliler davet edildi.