HDP'nin kongresinde salondakileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde, salondaki kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı.

Geçtiğimiz pazar günü HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde, kongrenin divan başkanlığını üstlenen S.Y., salondakileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.