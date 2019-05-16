İZMEK kursiyerlerine tasarruflu su tüketimi anlatıldı

Reckitt Benckiser Şirketi ile National Geographic desteğiyle verilen eğitimler hafta içi her gün İZMEK kurs merkezinde gerçekleştiriliyor.

Zeynep Sürmeli tarafından verilen “Yarının Suyu” konulu seminerde İZMEK kursiyerlerine tasarruflu su tüketiminin önemi anlatıldı. Su tüketiminde farkındalığı arttırarak dünyada ve ülkemizde giderek azalan su kaynaklarının idareli ve doğru kullanımını sağlamayı amaçlayan seminerlerle ilgili bilgi Zeynep Sürmeli, “Son 100 yıl içerisinde dünya genelinde kullanılabilir su miktarı büyük oranda tüketilmiştir. Buna bağlı olarak kullanılabilir su miktarında büyük ölçüde azalma olmuştur. Ayrıca dünya nüfusu 20. Yüzyılda 3 kat artış gösterirken buna bağlı su tüketimi 6 katına çıkmıştır. Bu durum ülkemizi de etkilemektedir. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı göz önüne alındığında, gelecek nesillere sağlıklı, temiz su kaynakları bırakmak için bireysel sorumluluğun yerine getirilerek, su israfını önlemek, su tasarrufuna teşvik etmek geleceğimiz için çok önemlidir” dedi.

Su tüketimi artıyor

Sürmeli, TUİK verilerine göre ülkemizde kişi başı günlük su tüketiminin 217 litre olarak saptandığını belirterek, “Su tüketimi temizlik başta olmak üzere ev işlerinde yüksek miktarda gerçekleşmektedir. Elde bulaşık yıkama, banyo gibi basit günlük aktivitelerde suyun açık bırakılması, çamaşır ve bulaşık temizliğinde ön yıkama yapılması gibi alışkanlıklar nedeniyle yüksek miktarda su tüketildiği gözlenmektedir. Sadece aile ekonomisine katkı yapmak için değil geleceğimiz için su tasarrufunda bulunmamız gerekmektedir” diye konuştu.

İZMEK yetkilileri program çerçevesinde Çukurbağ, Hacıhızır, Körfez, Sanayi, Karaabdülbaki, Süleymaniye, Akmeşe, Kadıköy kurs merkezleri ile Necati Gençoğlu, Necip Fazıl Kısakürek ve Hanımeli Kültür Merkezlerinde düzenlenen su tasarrufuyla ilgili seminerlere bin 218 kursiyerin katıldığını söylediler.