İzmit Belediyespor'un maç takvimi belli oldu

EuroLeague Women gruplarında mücadele edecek olan İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu.

Avrupa'nın kadın basketbolunda en prestijli organizasyonu olan EuroLeague Women'da İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, Rus temsilcileri Dynamo Kursk ve Nadezhda takımlarıyla eşleşen İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu. Müsabakalar pandemi nedeniyle seyircisiz bir şekilde İstanbul Ülker Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye'den sadece İzmit Belediyespor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer almaya hak kazandığı devler liginin maçları İstanbul, Girona ve Sopron şehirlerinde oynanacak. İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı gruptaki tüm maçlar İstanbul Ülker Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Fikstürün belli olmasıyla birlikte İzmit Belediyespor ilk maçını 1 Aralık Salı saat 21.00'da İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak. Ardından 2 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'da Rus temsilcisi Dynma Kursk ile karşılaşacak.

İzmitli Periler son maçında ise yine başka bir Rus temsilci Nadezhda ile 4 Aralık Cuma günü saat 18.00'da karşı karşıya gelecek. Ayrıca tüm maçlar FİBA'nın resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.