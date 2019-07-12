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İzmit'in sokaklarında bir başkan

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, koruma ordusu ile görmeye alıştığımız belediye başkanlarının aksine tek başına kentin sokaklarında geziyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, alışılmış kalıpların dışına çıkmaya devam ediyor. Samimi ve doğal tavırlarıyla vatandaşların büyük beğenisini toplayan Başkan Hürriyet, göreve gelmesinin ardından da halkın arasında olmayı sürdürüyor. Belediye başkanlarının adeta koruma ordusuyla dolaşmasına alıştığımız bir dönemde İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'i tek başına cadde ve sokaklarda dolaşıp alış veriş yaparken gören vatandaşlar, kendisiyle sohbet ettiler. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çekerek paylaştığı fotoğraflar ise sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

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